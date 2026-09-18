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Ивановские новости

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В Ивановской области на выборах не будут использовать КОИБы

В Ивановской области на выборах не будут использовать КОИБы

Отказ от КОИБов принят в федеральном масштабе, в регионе 706 участков и более 743 тысяч избирателей. Итоги голосования могут затянуться до глубокой ночи из-за ручного подсчёта голосов.

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