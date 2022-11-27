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Василевский – о позиции Минеева по СВО: «Нельзя хайповать на этих вещах»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский высказался о возможном призыве чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева в зону проведения военной операции на Донбассе.

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