Русская весна
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Русская весна

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Глава Минсельхоза Японии подал в отставку после высказывания о рисе

Глава Минсельхоза Японии подал в отставку после высказывания о рисе

Глава Минсельхоза Японии Таку Это подал в отставку после того, как признался, что рис он не покупает, а получает в подарок.

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