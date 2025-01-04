За 4-й квартал 2024 г. продажи электрокаров Tesla выросли на 2,3%

Производитель электрокаров Tesla (США) за 4-й квартал 2024 года увеличил продажи своих новых авто примерно на 2,3% относительно аналогичного периода 2023 года - так сказано в новом пресс-релизе этой компании.
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