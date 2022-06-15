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Минздрав не увидел необходимости в вакцинации от оспы обезьян

Минздрав не увидел необходимости в вакцинации от оспы обезьян

Необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян на данный момент нет. Об этом в среду, 15 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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