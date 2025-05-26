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Чёрный день календаря. 26 мая: Взрывное устройство сработало в Ставрополе перед концертом ансамбля "Вайнах"

Чёрный день календаря. 26 мая: Взрывное устройство сработало в Ставрополе перед концертом ансамбля "Вайнах"

Организаторов теракта было трое, двое были уничтожены.26 мая 2010 года в Ставрополе, у Дворца культуры и спорта, где должен был состояться концерт чеченского ансамбля "Вайнах", прогремел взрыв.

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