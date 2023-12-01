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Актриса Алла Юганова: Олег Янковский брал такую пронзительную ноту, что всё вокруг начинало звенеть

Актриса Алла Юганова: Олег Янковский брал такую пронзительную ноту, что всё вокруг начинало звенеть

Алла Юганова родилась в Москве. Окончила ВТУ им. М.С. Щепкина. Служит в театре «Ленком». Зритель знает актрису по главным ролям в таких фильмах и сериалах, как «Балалайка», «Сибирочка», «Тариф на любовь», «Карамболь», «Такси для ангела», «Тормозной путь», «Ясновидящая», «Достоевский», «Москва-Лопушки», «Лучшая подруга», «Нарисуй меня счастливой» и др.

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