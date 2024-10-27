"Дубай Юнайтед" готов позвать Мостового на стажировку

Илие Чебану, генеральный директор клуба "Дубай Юнайтед", за который сейчас выступает экс-футболист московского "Спартака" Квинси Промес, заявил, что готов пригласить Александра Мостового на стажировку, передает Sport24.
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