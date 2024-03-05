Панарин повторил рекорд Гретцки по голевым передачам

Ранее он в четвёртый раз достиг отметки в 80 очков за сезон.фото: nhl.com/rangers--> Россиянин Артемий Панарин в матче «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Флориды Пантерз» отметился голевой передачей, которая стала для него 50-й в сезоне.