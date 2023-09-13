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Наводнение освободило в Китае десятки крокодилов: начата охота

“Охота” на почти 70 крокодилов, оказавшихся на воле во время наводнения, началась в Китае. Экстремальные погодные условия в городе Маомин в провинции Гуандун привели к затоплению озера, что позволило десяткам крокодилов разбежаться по округе.

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