Гарет Бэйл предсказал счет финала ЛЧ «Боруссия» – «Реал»

«Боруссия» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов. Гарет Бэйл сделал прогноз на решающий матч. Бывший игрок «Реала» выложил в социальных сетях фотографию с карточкой, где написал точный счет: 3:0 в пользу «сливочных».
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