Минобороны РФ сообщило об ударе по опорному пункту украинской армии на ореховском направлении

Противник понес потери в личном составе Минометные расчеты новороссийских десантников ударили по опорному пункту украинских военнослужащих на ореховском направлении в Запорожской области, противник понес потери в личном составе, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии