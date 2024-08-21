Женщина попыталась переехать партнера по дороге на парную терапию

Жительницу США арестовали за попытку переехать бойфренда на машине. Об этом пишет NBC15 News. 30-летняя Вероника Ролин Гаст и ее бойфренд отправились на запланированную парную сессию к психологу после того, как провели за спорами все утро.
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