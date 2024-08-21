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Женщина попыталась переехать партнера по дороге на парную терапию

Женщина попыталась переехать партнера по дороге на парную терапию

Жительницу США арестовали за попытку переехать бойфренда на машине. Об этом пишет NBC15 News. 30-летняя Вероника Ролин Гаст и ее бойфренд отправились на запланированную парную сессию к психологу после того, как провели за спорами все утро.

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