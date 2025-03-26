Лавров: дни Зеленского на посту президента Украины сочтены

Об этом глава МИД РФ заявил в интервью.фото: t.me/MID_RussiaДни Владимира Зеленского в качестве президента Украины сочтены, и сам он осознает это, заявил 25 марта интервью «Первому каналу» глава МИД России России Сергей Лавров.