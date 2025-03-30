Про энергетическое перемирие

Aнатолий Райков

А может давно уже пора кровавого клоуна Зелю сместить?Ведь Дудаева,Босаева давно сместили.Как все убийцы скулят,когда попадают в лапы правосудия.А что ждёт Зелю?Да ни чего хорошего,хорахорится,когда его не трогают,а нужно.