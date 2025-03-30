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Про энергетическое перемирие

Про энергетическое перемирие

1. Энергетическое перемирие в Украине уже действует.Мы достигли невероятного прогресса. Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
А может давно уже пора кровавого клоуна Зелю сместить?Ведь Дудаева,Босаева давно сместили.Как все убийцы скулят,когда попадают в лапы правосудия.А что ждёт Зелю?Да ни чего хорошего,хорахорится,когда его не трогают,а нужно.
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