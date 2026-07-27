Россия усиливает защиту своих берегов: морское чудовище выбирается на сушу

Возможная разработка наземного варианта 130-мм А-192М может в очередной раз доказать, что российский оборонный комплекс способен адаптировать уже существующие системы вооружения с технологиями, разработанными для применения на флоте, к новым оперативным сценариям.
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