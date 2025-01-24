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Стало известно о расколе между Трампом и Маском

Стало известно о расколе между Трампом и Маском

Илон Маск выступает на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне© AP Photo / Matt Rourke 920 прочтений Сегодня Окружение президента США Дональда Трампа разозлилось на предпринимателя Илона Маска из-за того, что он подверг критике проект по развитию искусственного интеллекта Stargate, анонсированный Трампом, пишет издание Politico.

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