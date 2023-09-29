Детскую поликлинику на бульваре Рябикова в Иркутске строят с опережением графика

28 сентября по поручению губернатора Иркутской области на строительную площадку детской поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске выехали с проверкой исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов и министр строительства Приангарья Александр Галкин.
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