Детскую поликлинику на бульваре Рябикова в Иркутске строят с опережением графика

28 сентября по поручению губернатора Иркутской области на строительную площадку детской поликлиники на бульваре Рябикова в Иркутске выехали с проверкой исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелехов и министр строительства Приангарья Александр Галкин.