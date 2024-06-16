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Царьград

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Следователи провели обыски после случаев отравления салатами в Москве

Следователи провели обыски после случаев отравления салатами в Москве

От некачественной готовой продукции пострадали десять человек.Десять человек пострадали в Москве, отравившись покупными готовыми салатами.

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