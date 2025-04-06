Минобороны РФ: ВСУ за сутки совершили семь атак на российские энергообъекты

Украинские военные за сутки совершили семь атак на объекты энергетической инфраструктуры России, несмотря на заявленное Владимиром Зеленским соглашение соблюдать договоренность о прекращении таких ударов.
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