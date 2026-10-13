Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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С 2026 года ускорят диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

С 2026 года ускорят диагностику сердечно-сосудистых заболеваний

В 2026 году в России впервые введут сокращённые сроки для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

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