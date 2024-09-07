06,09,24 Суджа - Хитровка Позиционные боевые действия в районе Суджи. Авиационный удар со стороны ВКС РФ по позициям ВСУ в окрестностях Хитровки.
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06,09,24 Суджа - Хитровка Позиционные боевые действия в районе Суджи. Авиационный удар со стороны ВКС РФ по позициям ВСУ в окрестностях Хитровки.
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