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06,09,24 Суджа - Хитровка

06,09,24 Суджа - Хитровка Позиционные боевые действия в районе Суджи. Авиационный удар со стороны ВКС РФ по позициям ВСУ в окрестностях Хитровки.

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