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Ислам Махачев: «Я не завершаю карьеру, это фейковые новости. Хочу драться еще несколько лет и побить все рекорды»

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. «Я никогда не гнался за рекордами, но круто иметь такую победную серию [Махачев выиграл 16 боев подряд в UFC и сравнялся с Андерсоном Сильвой].

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