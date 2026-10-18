Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень хорошее" решение по санкциям против России. По всей видимости, глава Белого дома готовится сделать решающий ход.
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