Почти 68% туристических объектов Австралии находятся под угрозой

По меньшей мере половина из 178 туристических объектов Австралии — от национальных парков до городских достопримечательностей и аэропортов — сталкиваются с серьезными рисками из-за климатических изменений.
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