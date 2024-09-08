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Почти 68% туристических объектов Австралии находятся под угрозой

Почти 68% туристических объектов Австралии находятся под угрозой

По меньшей мере половина из 178 туристических объектов Австралии — от национальных парков до городских достопримечательностей и аэропортов — сталкиваются с серьезными рисками из-за климатических изменений.

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