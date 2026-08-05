НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Миятович о Винисиусе: «Лучше быть 2-м в «Реале», чем 1-м в другой команде. Потом встречаешь этого игрока в Лондоне или Париже, и он говорит: «Боже, как же я ошибся». И все из-за 2-3 млн»

Бывший форвард « Реала » Предраг Миятович высказался о возможном уходе Винисиуса из клуба.  Футболист не может договориться с «Реалом» о новом контракте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии