«Четыре громких баха. Я теперь ни с чем не перепутаю»: что говорят жители об атаках дронов

Минобороны сообщила о перехвате и уничтожении 144 беспилотников в девяти областях РФ. В Подмосковье дроны попали в два жилых дома, погибла женщина, три человека раненыМассированная атака беспилотников сразу на несколько областей, в том числе на Подмосковье.
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