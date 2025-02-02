Зависимость, слабость и болезнь: раскрыты самые популярные мифы о психотерапии

Многие популярные утверждения о психотерапии являются мифами. Об этом практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и коммьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии Екатерина Артеменко рассказала «Известиям».
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