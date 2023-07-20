Военное обозрение

3 484 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Для британцев не грех было бы и разрешительный порядок передвижения по территории России ввести. Как "англичанка гади...МИД РФ ввёл уведо...
  • veronika_54 Дубровская
    Резников, не забудь обеспечить себя спасательным кругом, когда решишь наш флот топитьМинобороны Украин...
  • Samarium
    Пупок не развяжется ???Минобороны Украин...

Украинская сторона: Силами ПВО не были сбиты ни одна из 7 российских ракет «Оникс» и ни одна из 4 ракет X-22

Украинская сторона: Силами ПВО не были сбиты ни одна из 7 российских ракет «Оникс» и ни одна из 4 ракет X-22

Украинское военное ведомство сообщает об ударах ВС РФ, нанесённых по объектам в различных регионах. Наиболее массированная атака, как и предыдущей ночью, была проведена в отношении объектов причерноморских областей – Николаевской и Одесской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх