WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с Россией

Макрон пытается встряхнуть Европу и заставить ее занять более жесткую позицию по отношению к Путину © AP Photo / Gonzalo Fuentes Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Несмотря на то, что главы стран НАТО отвергли провокационные предложения Макрона ужесточить политику в отношении России, французский президент в одностороннем порядке озвучил свои идеи публично, пишет WSJ.