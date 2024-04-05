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WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с Россией

WSJ: Байден и Шольц отвергли идею Макрона об отношениях с Россией

Макрон пытается встряхнуть Европу и заставить ее занять более жесткую позицию по отношению к Путину © AP Photo / Gonzalo Fuentes Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Несмотря на то, что главы стран НАТО отвергли провокационные предложения Макрона ужесточить политику в отношении России, французский президент в одностороннем порядке озвучил свои идеи публично, пишет WSJ.

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