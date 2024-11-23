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Разбор образов топовых селебрити на премии «Звезды хайпа»

Разбор образов топовых селебрити на премии «Звезды хайпа»

Эксклюзивные комментарии от главного стилиста RU.TV Эльвиры Янковской. предоставлено Пресс-службойЧто такое хайп? Это отдельное направление моды, которое отличается крикливостью, эпатажностью, скандалом и эффектом «такого мы еще не видели».

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