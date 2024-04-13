Джоан Роулинг никогда не простит Рэдклиффа и Уотсон за их предательство Фан...

Джоан Роулинг никогда не простит Рэдклиффа и Уотсон за их предательствоФанаты вселенной чародейства и волшебства не перестают мечтать о том, что актеры, сыгравшие Гарри Поттера и его друзей когда-нибудь смогут вернуться к этим ролям, если случится экранизация “Проклятого дитя”.