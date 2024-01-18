Минюст РФ расширил список нацистских организаций

Министерство юстиции РФ помимо Организации украинских националистов признал нацистскими такие организации как «Украинская повстанческая армия» и «Украинский национальный союз» (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ).
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