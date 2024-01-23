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Закон, порядок, государство

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Расчеты операторов FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили два опорных пункта, пикап и группу пехоты ВСУ в районе Новомихайловки

Расчеты операторов FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили два опорных пункта, пикап и группу пехоты ВСУ в районе Новомихайловки

Тактика и стратегия применения ударных FPV-дронов формируется в ходе проведения специальной военной операции и уже доказала свою высокую эффективность.

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