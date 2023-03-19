В Калужской области призвали избавить миграционную политику от «вранья»

Инициативу руководителя Роструда Михаила Иванкова о законодательном регулировании деятельности посредников мигрантов прокомментировал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, 18 марта он сообщил об этом на своем Rutube-канале.
Инициативу руководителя Роструда Михаила Иванкова о законодательном регулировании деятельности посредников мигрантов прокомментировал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, 18 марта он сообщил об этом на своем Rutube-канале.
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