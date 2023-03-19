smi.today

4 257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Это стая непуганых хохлятских пердолётов охраняют небо Салорейха.Жители Киева сооб...
  • Николай Герасименко
    Этот БПЛА упал?Опубликовано виде...
  • Сергей Бессонов
    Судя по сообщениям с передовой СВО, украинцы практически кончились - в эфире исключительно польская и английская речь...Власти Польши наз...

В Калужской области призвали избавить миграционную политику от «вранья»

В Калужской области призвали избавить миграционную политику от «вранья»

Инициативу руководителя Роструда Михаила Иванкова о законодательном регулировании деятельности посредников мигрантов прокомментировал министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, 18 марта он сообщил об этом на своем Rutube-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх