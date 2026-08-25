Все реактивные БПЛА "Герань" ВС РФ летают на онлайн-управлении в режиме реального времени, а большинство из них способны атаковать цели автономно, что делает их практически неуязвимыми для систем РЭБ, заявил советник главаря киевского режима Владимира Зеленского Сергей "Флэш" Бескрестнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии