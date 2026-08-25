Советник Зеленского раскрыл, почему РЭБ не справляется с "Геранями"

Все реактивные БПЛА "Герань" ВС РФ летают на онлайн-управлении в режиме реального времени, а большинство из них способны атаковать цели автономно, что делает их практически неуязвимыми для систем РЭБ, заявил советник главаря киевского режима Владимира Зеленского Сергей "Флэш" Бескрестнов.