Эксперт Рогов дал советы по распределению средств при изменении ключевой ставки

Сергей Рогов, руководитель направления по работе с частными клиентами "СберСтрахования жизни", поделился рекомендациями по инвестированию в зависимости от сценариев изменения ключевой ставки Банка России.
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