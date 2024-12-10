В лесу под Челябинском поймали наркокурьера с 3,5 килограмма «синтетики»

Наркокурьера из Пермского края задержали в лесу под Челябинском. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники ДПС заметили подозрительную Lada Granta в 10 километрах от села Октябрьское.