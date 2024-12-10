РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Брешет он всё, этот Трамп. На него в США заведено несколько уголовных дел. Но было разрешено баллотироваться. Теперь ...Трамп заявил, что...
  • Olga Chuhutina
    Как всегда Россию  обьегорили.......В Кремле высказал...
  • Андрей Шишинов
    "Необходимо срочно прекратить огонь и начать переговоры"...                                                          ...Трамп заявил, что...

В лесу под Челябинском поймали наркокурьера с 3,5 килограмма «синтетики»

В лесу под Челябинском поймали наркокурьера с 3,5 килограмма «синтетики»

Наркокурьера из Пермского края задержали в лесу под Челябинском. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники ДПС заметили подозрительную Lada Granta в 10 километрах от села Октябрьское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх