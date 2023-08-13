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Овечкин о Захаряне в Европе: «Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи своя голова на плечах»

Овечкин о Захаряне в Европе: «Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи своя голова на плечах»

Ранее стало известно, что 20-летний футболист близок к переходу в испанский клуб «Реал Сосьедад».  – Последние слухи отправляют Арсена Захаряна за границу.

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