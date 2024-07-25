Закон о риелторской деятельности и что о нем думают сами риелторы

В обсуждении законопроекта, который может быть внесен в Госдуму уже этой осенью, чаще всего звучат словосочетания «противодействие мошенничеству», «борьба с недобросовестной конкуренцией», «сертификационные центры» и «варианты страхования ответственности»В продолжение разговора о готовящемся сегодня очередном законе о риелторской деятельности первым делом надо отметить: подавляющее большинство профессиональных, именно профессиональных риелторов действительно всегда выступали за регулирование отрасли — тут заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева абсолютно права.