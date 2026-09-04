2. КАИН И АВЕЛЬ, УБИЙСТВО АВЕЛЯ, РАЗДЕЛ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ДВА НАРОДА. Эти события описаны в кн. Бытие 4-5.
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Киевская хунта подвергла массированной атаке Московскую область и другие регионы РФ
На протяжении ночи на 3 сентября дежурные средства ПВО отражали одну из самых массированных за минувшие два года дроннах атак на Москву и область. Мэр столицы Сергей Собянин публиковал соответствующие сообщения минувшим вечером, ночью и сегодня утром. В сторону региона летело 548 БПЛА, 143 из которых были уничтожены на подлёте к Москве. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По информации Губернатора Московской области Андрея Воробьёва, атака была отражена в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде. К сожалению, есть повреждения. В Кубинке украинский дрон попал в многоквартирный дом, расположенный на Наро-Фоминском шоссе, из-за чего на восьмом и девятом этажах произошло возгорание, а на седьмом этаже загорелся балкон. Из дома эвакуировали 10 жильцов, которые на момент удара оставались в своих квартирах. К счастью, никто не пострадал.
«Сейчас рядом с жителями находятся все необходимые службы. После завершения работы специалисты оценят повреждения. Людям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь», – написал Воробьёв в своём канале в Мах.
Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и в других городах области. Так, в Павловском Посаде дрон попал в многоквартирный дом на улице 1 Мая – возгорания не произошло, но в восьми квартирах выбиты окна. Жильцы были эвакуированы. В деревне Большое Буньково Богородского округа беспилотник попал на территорию завода, спровоцировав пожар – специалисты экстренных служб своевременно прибыли на место и приступили к тушению огня и ликвидации последствий.
На протяжении суток били украинские террористы и по другим регионам. Сегодня утром врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в селе Бессоновка Белгородского округа в результате удара беспилотника погиб мужчина, а несколько человек – в Борисовском, Валуйском, Шебекинском, Грайворонском, Корочанском, Ракитянском, Волоконовском и Краснояружском округах, а также в Белгороде ранения различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе двое детей – шести и двух лет. По информации Шуваева, один ребёнок и двое взрослых находятся на оперативном лечении.
Также, по данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Шебекино FPV-дрон нанёс удар по маршрутному автобусу. От полученных ранений мужчина-пассажир скончался на месте. Водителя, скорая помощь доставила в городскую больницу Белгорода с предварительным диагнозом «акубаротравма». Транспортное средство повреждено, осколками посечены кровли расположенных рядом частного дома и хозпостройки. Второй FPV-дрон атаковал грузовик, в котором находились трое мужчин. С ранениями рук и ног они были доставлены в медицинское учреждение сотрудниками Росгвардии. У грузовика повреждена кабина. От детонации ещё нескольких БПЛА загорелись два автобуса – пожарные потушили возгорания.
ФОТО 2. Альт и подпись
Последствия атаки дронов ВСУ по городу Шебекино 3 сентября, фото с канала Оперштаб Белгородской области.
По данным оперштаба области, ВСУ атаковали 13 муниципалитетов с помощью как минимум 319 беспилотников и двух боеприпасов. Кроме того, с дронов было сброшено восемь взрывных устройств. В девяти округах повреждены жилые дома, автомобили, предприятия, линии электропередачи, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты.
От атак киевского режима получили ранения четверо мирных жителей Курской области, о чём сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«В период с 09:00 2 сентября до 09:00 3 сентября сбито 159 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 14 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак ВСУ ранены три человека. В хуторе Звягин Рыльского района – 71-летняя женщина, на автодороге Ивня-Белая Беловского района – 23-летняя девушка, на автодороге Белая-Илёк – 54-летний мужчина. Всем оказана медицинская помощь», – написал Хинштейн в Мах.
По информации губернатора Курской области, в Щигровском районе повреждён объект энергетики – без света остались семь тысяч абонентов в 99 населённых пунктах. В селе Вишнево Беловского района повреждено остекление автомастерской, ёмкость элеватора. В селе Илёк повреждена крыша дома, а в слободе Белой разрушения получили частный дом и хозпостройка. На автодороге Ивня-Белая повреждён автомобиль.
Противостоять нашим бойцам на поле боя киевский режим уже не в силах, поэтому переключился на дроновые атаки. Своими действиями бандеровцы пополняют единый реестр ущерба, причинённого РФ Украиной и другими недружественными странами, данные которого лягут в основу множества уголовных дел. Наказание виновных неотвратимо, но это – вопрос времени.
На заглавном фото: Последствия атаки ВСУ на Московскую область 3 сентября 2026 г.
Ожесточённые столкновения уже начались: где сейчас решается судьба Донбасса
Ожесточённые столкновения в Донбассе на ключевых направлениях фронта Военные эксперты считают отдельные участки Донбасса и Запорожского направления ключевыми для дальнейшего развития ситуации на фронте
Ожесточенные столкновения продолжаются на важных направлениях. Военный обозреватель объяснил, где сейчас сосредоточены главные риски.
Запорожское направление остается одним из самых важных участков линии боевого соприкосновения. По мнению военного обозревателя и сооснователя проекта «Ватфор» Сергея Полетаева, именно здесь сегодня сосредоточены стратегические интересы как Украины, так и России. При этом эксперт считает, что развитие событий на этом участке способно серьезно повлиять на дальнейшую обстановку на фронте.
Эксперт назвал главный участок фронта
Запорожская область продолжает сохранять статус одного из ключевых направлений специальной военной операции. По словам Сергея Полетаева, данный регион имеет особое значение для украинской стороны благодаря своему географическому положению. Кроме того, именно отсюда открывается наиболее короткий путь к Азовскому морю и важным транспортным маршрутам.
Военный обозреватель отметил, что близость линии фронта к стратегическим дорогам позволяет оказывать давление на логистику противника. В частности, особенно важной остается трасса «Новороссия». Она играет значительную роль в транспортном обеспечении южных регионов. Поэтому контроль над этим направлением рассматривается сторонами как один из важнейших факторов дальнейшего развития событий.
Эксперт напомнил, что именно в Запорожской области в 2023 году разворачивалось масштабное украинское контрнаступление. Тогда основная задача заключалась в попытке продвижения к важным транспортным артериям. Кроме того, речь шла о создании угрозы для российских коммуникаций.
Почему направление важно для России
Стратегическое значение региона признают и российские военные аналитики. По оценкам специалистов, одной из главных задач остается увеличение дистанции между линией фронта и ключевыми транспортными маршрутами. Таким образом, это позволяет снизить риски для логистики и обеспечить более устойчивое снабжение войск.
Кроме того, успешное продвижение на данном направлении способно создать дополнительные сложности для коммуникаций украинской армии. Речь идет о маршрутах, которые связывают ряд крупных населенных пунктов Донбасса. При этом они используются для переброски ресурсов и резервов.
По мнению экспертов, борьба за контроль над транспортной инфраструктурой остается одним из главных факторов современной войны. Именно поэтому Запорожское направление продолжает привлекать повышенное внимание военных аналитиков и наблюдателей. Более того, ситуация здесь напрямую влияет на соседние участки фронта.
Доброполье оказалось в центре внимания
Отдельно Сергей Полетаев выделил Доброполье, назвав город важным узловым пунктом на территории Донбасса. Через этот район проходят коммуникации, имеющие большое значение для обеспечения подразделений и организации военной логистики. Поэтому внимание к данному участку остается высоким.
По словам эксперта, в настоящее время на данном участке фиксируются ожесточенные столкновения. Между тем активность сторон свидетельствует о том, что значение региона продолжает возрастать. Это происходит по мере развития боевых действий.
Специалисты отмечают, что ситуация на ключевых направлениях остается динамичной. Однако любые изменения в районах Запорожья и Донбасса внимательно отслеживаются военными аналитиками. Кроме того, за развитием событий следят и международные наблюдатели.
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Сеул готовит силы для Ормузского пролива
Южная Корея начала конкретную подготовку возможного развёртывания военно-морских сил в районе Ормузского пролива. По данным SBS, в состав группы могут войти морской патрульный самолёт P-8 Poseidon, подразделение обезвреживания взрывоопасных предметов EOD и корабль материально-технического обеспечения.
Эти силы решают разные части одной задачи. P-8 должен наблюдать за надводными кораблями и подлодками, сапёры — участвовать в совместных операциях с иностранными ВМС, а корабль снабжения — поддерживать авиацию и группу EOD. Для Южной Кореи такое применение морской патрульной авиации за рубежом стало бы первым.
Yonhap со ссылкой на несколько правительственных источников также сообщает, что практическая проработка развёртывания уже идёт. Наиболее вероятным кораблём снабжения агентство называет ROKS Soyang водоизмещением около 11 тысяч тонн. Он способен передавать другим кораблям топливо, боеприпасы и необходимые запасы.
Предложенный состав не образует самостоятельную крупную ударную группировку. Его основные функции — наблюдение за морской обстановкой, противоминная работа и обеспечение кораблей. При этом самолёту и судну снабжения потребуются зарубежные аэродромы, порты и пункты захода вблизи района операции. Военный источник SBS утверждает, что консультации с соответствующими государствами уже ведутся.
Подготовка пока не означает, что войска будут отправлены. Администрация президента Южной Кореи 4 сентября заявила, что окончательного решения нет и рассмотрение вариантов продолжается. Возможный военный вклад, по словам представителя администрации, не должен существенно ослабить оборонную готовность страны.
До развёртывания Сеулу предстоит пройти несколько политических и юридических этапов: получить решение Совета национальной безопасности, одобрение кабинета министров и согласие Национального собрания. Поэтому даже детальная военная проработка оставляет заметную дистанцию до фактической отправки сил.
Интерес Южной Кореи к безопасности маршрута имеет прямое экономическое объяснение. В апреле президент Ли Чжэ Мён заявил, что через Ормузский пролив страна получает около 70% импортируемой сырой нефти, и назвал республику непосредственно заинтересованной стороной в обеспечении свободы судоходства.
Если план пройдёт все согласования, Сеул сможет усилить международную группировку средствами морского наблюдения, противоминной работы и снабжения. Пока же определён лишь возможный профиль миссии; её окончательный состав, сроки и само решение о развёртывании остаются предметом рассмотрения.