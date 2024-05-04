Рейтинг стран по супружеским изменам на 2024-й год

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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© Depositphotos.com / AndrewLozovyi Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Неверность означает, что один из партнеров вступает в связь с третьим лицом без разрешения своего супруга или возлюбленного.

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Комментарии
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Майя Maja
Я почему-то думала , что Таиланд точно среди лидеров))
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6 час.

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