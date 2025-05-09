В Петрозаводске начался парад Победы

Сегодня, 9 мая, в Петрозаводске на площади Кирова начался парад Победы. С 11:00 утра перед горожанами и гостями карельской столицы торжественным маршем пройдут войска Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты силовых ведомств.