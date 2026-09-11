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Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 4,5 гектаров

Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 4,5 гектаров

Площадь природного пожара на территории заповедника «Утриш» в Анапе достигла 4,5 гектаров. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова в своем официальном канале в Telegram.

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