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Песков советует "невротикам" возвращаться в Россию, а не к врагам

Песков советует "невротикам" возвращаться в Россию, а не к врагам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал "невротиков", покинувших страну, вернуться домой, в то время как тех, кто стал врагом России, следует оставить за пределами страны.

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