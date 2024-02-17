Юрист раскрыл нюансы открытия счета за рубежом

При открытии банковского счета за рубежом у владельца счета возникают обязанности сообщить об этом в налоговую инспекцию и ежегодно представлять отчеты о движении денежных средств по счету, рассказал практикующий юрист, кандидат юридических наук Олег Мясников в комментарии Банки.
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