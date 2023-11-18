Ученые Coloccal Biosciences размножат мамонтов к 2028 году

Британские ученые планируют воссоздать шерстистого мамонта с помощью ДНК. Об этом пишет Daily Mail. В биотехнологической компании Coloccal Biosciences заявили, что планируют получить первого детеныша в 2028 году.
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