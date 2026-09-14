Капитальные затраты операторов на развёртывание 5G в России вырастут до 580 млрд рублей к 2027 году

Развитие инфраструктуры для развертывания сети 5G в России приведёт к увеличению капитальных затрат операторов на 10% в 2026 году - до 460 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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