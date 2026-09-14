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Регионы России

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Капитальные затраты операторов на развёртывание 5G в России вырастут до 580 млрд рублей к 2027 году

Капитальные затраты операторов на развёртывание 5G в России вырастут до 580 млрд рублей к 2027 году

Развитие инфраструктуры для развертывания сети 5G в России приведёт к увеличению капитальных затрат операторов на 10% в 2026 году - до 460 млрд рублей.

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