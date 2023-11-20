Нику Попеску отправляется в Брюссель

По рекомендации Европейской комиссии, вице-премьер Нику Попеску 20-21 ноября совершит рабочий визит в Брюссель вместе с командой МИДЕИ, Государственной канцелярии Республики Молдова и Министерства финансов Республики Молдова для обсуждения следующих шагов в процессе вступления в ЕС.
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