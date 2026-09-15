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Что такое Geometry Dash: где скачать видеоигру и как в нее играть

Что такое Geometry Dash: где скачать видеоигру и как в нее играть

Одна из лучших видеоигр на смартфон, где геометрия и физика — не пустой звук фото: Midjourney / ParentsШкольники регулярно спрашивают у голосового помощника Алисы, что такое Geometry Dash.

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